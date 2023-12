È appena stato celebrato il 120esimo anniversario del ristorante Donatello. Questo mi ha fatto ricordare quando, 70 anni fa, il proprietario accoglieva ogni domenica quattro ragazzi di Don Marella, per offrire loro un buon pranzo.

A volte è capitato anche a me e sono ancora grato per quel bel gesto di generosità. Colgo l'occasione per ringraziare, dopo 70 anni, il ristorante Donatello per quella gradita iniziativa.

Vittorio Nannoni