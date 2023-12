I Savoia dimenticati

Tempo fa ho letto la riflessione del lettore Carlo Barbieri sulla mancata intitolazione di una via di Bologna a Vittorio Emanuele II Padre della Patria, artefice della unità di Italia e l'argomentata risposta dell'amico Beppe Boni. Vorrei ricordare però come Bologna sia l'unica fra le grandi città del nostro Paese ad avere cancellato dalla toponomastica qualunque riferimento alla famiglia Savoia, cosa non avvenuta a Torino, Milano, Roma, Napoli e Bari solo per citarne alcune. Nel 2002 essendo consigliere comunale presentai un ordine del Giorno, poi approvato, che chiedeva la intitolazione di uno spazio alla Principessa Mafalda di Savoia. Così la rotonda dove sfocia la Via Arcangelo Corelli è stata intitolata a questo sfortunato membro di Casa Savoia che i tedeschi catturarono come vendetta per l'armistizio del 8 settembre 1943 e che poi morì nel campo di concentramento di Buchenwald.

Niccolò Rocco di Torrepadula