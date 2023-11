I taxi che non si trovano

Con la presente segnalo che due giorni fa alle ore 03:30 circa, dovendo prendere un taxi (dopo aver effettuato un viaggio dalla Puglia con l'autobus), ho contattato più volte, per circa un'ora e mezza, varie agenzie di taxi (in particolare la Cotabo) dall'autostazione di Bologna. I call center hanno sempre riferito che non c'erano vetture disponibili. Successivamente mi sono spostato a piedi e sotto la pioggia alla fermata taxi della stazione ferroviaria, dove ho dovuto attendere un'altra mezz'ora per trovare un taxi (nonostante anche in tale zona i call center non davano disponibilità). In totale io e la mia famiglia (con una bambina di dieci anni) abbiamo aspettato circa due ore al freddo per avere un mezzo che ci portasse a casa. Questa esperienza ci ha causato anche dei problemi di salute. Segnalo pertanto, non essendo questa la prima esperienza negativa relativa alle attese dei taxi, la necessità di una gestione migliore per il servizio nella città.

Fabio Cito