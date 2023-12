I taxi e il bancomat

Torno a riflettere sulla vicenda del tassista di Bologna “Red Sox” e la sua crociata contro i suoi colleghi “no Pos”. Tutti i taxi non dovrebbero avere il tassametro? Se si rendesse obbligatorio un collegamento con la centrale, non si potrebbe fare in modo di impedire l’evasione (fiscale), indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato (contante o Pos) ? La centrale dovrebbe poi contabilizzare per ogni tassista i ricavi, a fine anno. E se ciò valesse, per legge, in tutta Italia, certamente si recupererebbe una bella somma di tasse.

Daniele Zocca