I tifosi Virtus e l’Iliade

Leggo che la Procura Federale della Italbasket, avrebbe aperto un fascicolo a seguito dell'esposizione da parte dei tifosi della Virtus Segafredo Bologna di uno striscione con la scritta "Nessuna pace tra lupo e agnello (ILIADE 22)", ipotizzando che lo stesso contenesse un "riferimento alla morte di Ettore", veicolando "un messaggio di gravità inaudita". Il riferimento sarebbe a Ettore Messina, allenatore dell' Olimpia Milano. Sono esterrefatto. Il passo citato dal Vecchio Stile è ripreso dall'Iliade, ma va contestualizzato nel poema omerico.

Achille sta inseguendo Ettore lungo le mura di Troia. Quest'ultimo fugge, ma a un certo punto decide di non sottrarsi allo scontro, si ferma e attende il rivale. A questo punto proferisce le seguenti parole: "Non fuggirò più, figlio di Peleo, come ora ho fatto tre volte, attorno all'illustre città di Priamo, e non ho avuto il coraggio di aspettare il tuo assalto. Ma ora il mio cuore mi spinge a starti di fronte, sia vincitore o sconfitto. Ma su, invochiamo gli dèi, che saranno i migliori testimoni e garanti dei nostri patti. Se Zeus mi concede che io ti resista e ti tolga la vita, io non recherò offese orrende al tuo corpo ma, dopo averti spogliato delle armi illustri, ridarò ai Greci il tuo corpo: tu fa' altrettanto".

Alla proposta di Ettore, Achille risponde: "Ettore, non parlarmi, maledetto, di accordi; non ci sono patti tra gli uomini ed i leoni, non hanno cuori concordi i lupi e gli agnelli, senza tregua sono nemici gli uni degli altri: cosi tra me e te non ci può essere mai amicizia...".

Mi pare evidente che il richiamo fatto dai tifosi bianconeri abbia quale finalità quello di sottolineare come, allo stato, non sussistano i presupposti per sanare quel contenzioso che si è creato tra loro e Messina, e ciò in ragione della loro ontologica diversità connessa al ruolo che ciascuno ricopre (non hanno cuori concordi i lupi e gli agnelli). Volere estremizzare valorizzando il fatto che il Libro XXII si conclude con la morte di Ettore mi pare una forzatura inutile, posto che sarebbe assai più utile gettare acqua sul fuoco e non esacerbare, senza costrutto, gli animi. Con lo stesso criterio, allora, visto che nell'Iliade si tratta dell'assedio alla città di Troia, forse anche la Federbasket Turca avrebbe dovuto aprire un fascicolo? Concludo con una provocazione che ho già scritto altrove. Se la Virtus dovesse acquistare Polonara, verrà forse accusata di aver acquistato Achille per eliminare Ettore?

Jacopo Mannini