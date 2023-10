I tormenti della legge sulle pensioni

Vorrei far presente ai nostri governanti la situazione previdenziale paradossale che mi accomuna a decine di migliaia di altri lavoratori, nati a partire dal 1959: nel 2021 (ultimo anno in cui era in vigore quota 100) mi trovavo a quota 99 (62 anni + 37 di contributi); nel 2022 in cui venne introdotta quota 102, ero ovviamente a quota 101 (63+38). Mi ero illuso (invano) che tali requisiti sarebbero rimasti invariati anche per il 2023, e quindi che avrei percepito la pensione quest'anno in cui ho compiuto 64 anni. Invece gli sbandieratori in campagna elettorale del "superamento della Fornero", che poi hanno vinto le elezioni, hanno fatto peggio del governo Draghi, restringendo drasticamente la platea degli aventi diritto introducendo una quota 103 che prevede 41 anni di contribuzione e 62 di età e che per il 2024 sarà portata a quota 104, aumentando di un anno l'età. Morale della favola: chi si trova nella mia stessa situazione dovrà aspettare il 2026, se tutto va bene, per aver diritto alla pensione di vecchiaia a 67 anni che (poi coinciderebbe con il 41° anno di contribuzione. Quindi, quota 108! Cari governanti e cari sindacati italiani (quanto siete diversi da quelli francesi!), se si vuole davvero modificare la Fornero senza dissanguare le casse statali, e favorire la "flessibilità in uscita" non serve alcuna quota propagandistica: basterebbe abbassare di due o tre anni l'età massima di uscita (fra le più alte in Europa), pur mantenendo i ragionevoli requisiti per la pensione anticipata già previsti dalla stessa legge Fornero per i lavoratori precoci.

Vincenzo Sardone