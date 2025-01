Negli ultimi tempi si sono verificati spesso problemi sulle linee ferroviarie. Ogni volta c’è chi dà la colpa al Ministro delle infrastrutture. Ma com’è possibile ? Personalmente, credo che la maggior parte dei lavoratori delle Ferrovie e delle relative infrastrutture ce la mettano tutta per far funzionare al meglio le cose. È quindi inutile fare di tutte le situazioni una questione politica. Per tutti i guasti ci saranno dei diretti responsabili, e si dovrà indagare su di essi.

Daniele Zocca