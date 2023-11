I vandali del parco

Vorrei segnalare l'episodio di vandalismo che nella sera di Halloween si è verificato nel parco di Vismara ad opera di gruppi di ragazzi che puntualmente scorrazzano la sera per le vie. Quello che è successo è solo l'apice di comportamenti assolutamente poco civili. Il parco è frequentato durante il giorno anche da bambini della scuola elementare che si è trasferita da poco nel complesso. Tutte le sere/notti questi gruppi lasciano bottiglie e rifiuti di ogni genere per terra senza usare i cestini, anzi, usano questi ultimi come utilissimi tira-calcio. Bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento.

Giambattista Lorusso