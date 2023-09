I Verdi e l’impegno sul Passante

Leggiamo con sorpresa, in una lettera a firma Giovanni Casadio pubblicata nelle pagine di Bologna del Resto del Carlino del 2 settembre, che i Verdi dell'Emilia-Romagna si sarebbero disinteressati della valutazione preventiva di impatto sanitario del Passante autostradale di Bologna, contro il quale i Verdi hanno votato sia in Comune di Bologna che in Regione Emilia-Romagna. Niente di più lontano dal vero. Tra gli undici punti dell'accordo con i Verdi sottoscritto pubblicamente dal candidato sindaco Lepore c'era/c'è l'installazione preventiva all'apertura dei cantieri di centraline per effettuare una indagine epidemiologica. Purtroppo, in merito a questo impegno finora non abbiamo avuto riscontro, un'omissione che mette in discussione la nostra collaborazione con il sindaco di Bologna. Inoltre, non c’è neppure traccia del monitoraggio ambientale ante operam che era previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale, mancanza che è stata oggetto di un’interrogazione alla Giunta regionale da parte del Gruppo Europa Verde. Ricordiamo infine che stiamo premendo con interrogazioni alla Giunta regionale perché venga completato lo studio dell’Ausl di Bologna sull'impatto del traffico aereo dell'aeroporto Marconi sulla popolazione più esposta all'inquinamento acustico. I Verdi da sempre si battono per un ambiente più sano e perché sia data priorità alla tutela della salute.

Silvia Zamboni e Paolo Galletti

co-portavoce Europa Verde-Verdi Emilia-Romagna