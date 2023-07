I veri emiliano romagnoli

Nativo di Bologna, come i miei genitori e i miei fratelli, ma vissuto sempre in Romagna. Ferito durante la guerra, partimmo per i borghi di Savignano io e i miei fratelli Ettore e Guerrino, mio padre e mia mamma. Siamo veri emiliano-romagnoli. Nessuno al mondo potrà mai inquinare la nostra discendenza. Non sto a dilungarmi troppo perché i miei scritti sono già stati in grande parte pubblicati dalla rivista La Bazza. È vero quello che dicono: nessuna ragione può essere considerata con sangue come quello romagnolo. Quando ero ancora ragazzino si ballava lo spini, probabilmente queste cose nessuno potrà più raccontarle come le sto raccontando io, perché siamo rimasti esuli non solo in patria ma dal destino degli anni. Ricordo i vecchi romagnoli con una tavola per giocare alla mora, chi vuole che si ricordi della mora se non io? La differenza è che nella mora romagnola parlavano con le dita! Mentre invece in certe altre regioni sotto i tavoli c'erano dei coltelli così!!

Fausto Calanchi