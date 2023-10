I volontari dell’assistenza

Non a caso il sociologo Francesco Alberoni tanti anni fa ha scritto il libro Movimento e istituzione dove metteva in luce come la spontaneità di un movimento lo rendeva efficace e invece il suo organizzarsi con regole ben precise lo rendeva inutile all'obiettivo per cui era nato. Tante organizzazioni di volontariato sono nate dal desiderio di alcune persone di rendersi utili ad altre persone in stato di bisogno. Un desiderio molto apprezzabile e utile socialmente. Una persona è in difficoltà ed io l'aiuto. Ma se io per aiutarla mi iscrivo ad una organizzazione di volontariato allora prima di aiutarla dovrò seguire un protocollo che talvolta complicherà il mio desiderio di aiutare. A me capita spesso di avere bisogno di aiuto e nonostante davanti a me ci siano tanti volontari "in divisa" a volte sono da loro ignorato perché il protocollo prevede che qualcuno a un posto di comando dia l'autorizzazione a prestare soccorso. Se invece capita che un passante qualsiasi senza divisa di volontario vede che sono in difficoltà e decide subito di darmi una mano allora scopro che il vero volontario non è chi indossa una divisa ma chi semplicemente mi aiuta perché ho bisogno. Paolo Mario Buttiglieri