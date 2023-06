Vorrei che qualcuno mi rassicurasse sui soldi che molti di noi destinano a varie associazioni col 5 per mille. Spero arrivino veramente a destinazione. Nessuno lo sa, né la mia fiscalista né alcuni patronati che ho contattato. Credo sia difficile saperlo, non vorrei che quel 5 per mille si riduca notevolmente.

Diego Matteuzzi