Il Brics (Unione di Paesi accomunati da alcune caratteristiche simili, tra le quali la condizione di economie in via di sviluppo) non è una cosa seria perché manca delle basi necessarie. Però, se saprà sfruttarlo, l'Europa ne trarrà molti utili. Ed avvicinerà di piu l'Italia al mondo anglosassone. Perciò da considerare con attenzione ogni sviluppo. Il progresso di quei Paesi continuerà. Specie sul piano monetario. Stefano Pelloni