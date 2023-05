In attesa del commissario unico per la ricostruzione, che sarà una bella lotta fra Governo e Regione, ho letto che il Vaticano ha dato incarico al cardinale Zuppi vescovo di Bologna, come commissario unico, di riappacificare il mondo, forte del fatto che il giovane Zuppi collaborò alla riappacificazione, riuscita, di due Stati africani. Questa è stata una buona scelta.

Giancarlo Fiorentini