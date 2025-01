Il Carlino con Vanity Fair. La cronaca sposa il glamour

Torna martedì 21 in edicola lo speciale abbinamento tra Resto del Carlino e Vanity Fair. Ogni martedì, infatti, per tutto il 2025 sarà possibile acquistare il quotidiano e la rivista di Condé Nast insieme a solo 1,80 euro. Una occasione riservata ai lettori della nostra città che avranno così l’opportunità di sfogliare una delle riviste più iconiche del panorama editoriale internazionale, nata negli Stati Uniti e pubblicata in diverse edizioni locali, tra cui quella italiana, lanciata nel 2003 e diretta dal 2018 da Simone Marchetti.

In questo numero, Vanity Fair ha dedicato la copertina a Pamela Anderson. L’attrice ha abbandonato l’immagine da sex symbol e smesso di inseguire la giovinezza, accettando tutte le cicatrici del passato e reimpostando la carriera con ruoli toccanti, rivoluzionari. E nel servizio a lei dedicato dice: "Meglio autentica che perfetta". L’inviato ha incontrato Pamela Anderson nell’Upper East Side di Manhattan, nella suite del Mark Hotel. Gli iconici capelli biondo platino sono raccolti in una coda morbida sulla nuca. Senza un filo di trucco, dettaglio cruciale. Per la prima mezz’ora affronta l’intervista a una velocità vertiginosa: parla rapidamente e salta da un argomento all’altro. È un monologo quasi impenetrabile, interrotto solo da qualche sporadica risata nervosa che consegna al lettore un lato inedito della donna lanciata sul piccolo schermo da una serie iconica come Baywatch.

L’abbinamento ogni martedì è il frutto di un progetto ambizioso che vede partner il nostro giornale, testata dal solido e storico radicamento territoriale e oggi in grado di rispondere alle più moderne sfide dell’informazione, e il noto magazine che si rivolge a un pubblico giovane-adulto, curioso e attento ai trend, prevalentemente femminile, ma non esclusivamente, che desidera rimanere informato.