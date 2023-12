Tutti vorremmo che il mondo intero fosse in pace. Pace è la più bella parola del mondo! Ma aver esposto un carro armato chiamandolo "carro amato" a Modena in piazza XX Settembre è una cosa intollerabile! L'artista (non so chi sia e non ho intenzione di conoscerlo) poteva, con i soldoni del Comune, creare l’opera dopo l’Epifania, al fine di lasciare il Santo Natale la più bella festa dell’anno. Strumentalizzare il Santo Natale è una vergogna!

Francesco Lodi