Il controllore inflessibile sul bus e la ragazzina

Vorrei segnalare il comportamento di un operatore addetto al controllo degli abbonamenti Seta sulla tratta 740 a Modena nella serata di mercoledì 20 dicembre. La corriera era piena di ragazzini e l’operatore si è recato da un’unica ragazza che sprovvista del biglietto ha dovuto fornire i documenti per il verbale. L’ addetto Seta non ha ascoltato la ragazzina che visibilmente scossa cercava di spiegare che non funzionava la macchina che emetteva il biglietto e per questo non ha potuto farlo. L’uomo ha anche pensato di prenderla in giro dicendole che questo era proprio un bel regalo di Natale. Direi un comportamento davvero poco rispettoso e maleducato soprattutto se penso che ad un altro ragazzo non italiano che si è rifiutato di dare i documenti e di comunicare le proprie generalità e il controllore non ha fatto nulla. Forse aveva paura, molto più semplice prendersela con una ragazzina indifesa.

Barbara Bortani