Ho deciso di non partecipare al referendum comunale di Bologna sul colore dei tram per due motivi: il primo "rosso" è di un colore troppo da "torero" e avrei gradito una proposta sul rosso mattone petroniano classico. Il secondo, con bordo dorato, mi sembra adatto al periodo natalizio e basta. Dopo perderebbe colore e si sporcherebbe visibilmente. Infine, il linguaggio usato nella proposta mi pare più adeguato ad una rivista di moda. Se voleva essere spiritoso non ci è riuscito.

Sandro Magnani