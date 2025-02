Il destino si può migliorare

Esprimo il mio ringraziamento a Monsignor Giuseppe Verucchi, le cui esequie si sono tenute di recente in Duomo a Modena, e lanciare un monito a tutti noi fedeli, ma anche a chi è alla ricerca della verità. L'infaticabile presule venuto dalla montagna, il facondo oratore che non ti stancavi mai di ascoltare, il convinto credente che ti trasmetteva la fede in modo fresco e razionale al tempo stesso, mi ha fatto capire una cosa: non bisogna mai accontentarsi di ciò che c'è, erroneamente pensando che sia tutto ciò che può esserci. Bisogna, al contrario, imparare a conoscere quella grandiosità per cui lottare e in cui credere.

Mai come in quest'epoca c'è bisogno di scrollarsi di dosso la convinzione secondo la quale il proprio compito e la propria missione siano di accettare un destino ineluttabile. Non si dà mai il meglio di sé nella passività: questo Don Verucchi lo aveva capito bene, e con la forza tipica di chi è convinto di aver abbracciato la verità, trasmetteva questo nobile concetto alla gente. Nel nostro piccolo, possiamo tutti provare ad attuare questo paradigma: credo che sia il modo migliore per ringraziare Monsignor Verucchi.

Biagio Mengozzi