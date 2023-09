Il dialetto a scuola

Si riparla dell'insegnamento del dialetto (ma quale?) nelle scuole. Ricordo che già una legge regionale dell' Emilia-Romagna (n. 45 del 1994) lo prevedeva, ma venne abrogata nel 2013 perchè non aveva cavato un ragno dal buco. Successivamente 'c'è stata un'altra legge (n. 16 del 2014 ) che ha avuto lo stesso risultato. Come si possa insegnare il dialetto in scuole nelle quali la maggioranze degli insegnanti non lo conosce, in classi con molti alunni stranieri che neppure parlano l'italiano, e dove anche l'italiano sta diventando una lingua morta , è un mistero demagogico-didattico. All'Università sono costretti a organizzare corsi di italiano per gli italiani, visti i risultati delle scuole superiori. Non sarebbe più serio fare un buon insegnamento dell'italiano? Marco Zanini