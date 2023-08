Il disagio bioclimatico

Ricevo, e con me altri colleghi, ogni giorno la previsione del disagio bioclimatico nel territorio provinciale di Modena, inviate da Arpae emilia romagna con la provincia di Modena colorata in base allo stato di non disagio, disagio debole, disagio, forte disagio bioclimatico misurato con l’indice di thom. Vedere le previsioni date per i tre giorni successivi all’arrivo del bollettino e leggere che dal forte disagio si arriverà al disagio debole è senza dubbio una notizia apprezzata in questa estate torrida.

Nunzio Borelli, medico di famiglia