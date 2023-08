Il dolore della Ferragni

Ho letto con orrore e grande disgusto le notizie apparse sui quotidiani circa il massacro di una ventenne da parte del suo ex fidanzato poi dell'uccisione con ferocia di una donna con l'accetta da parte di un pazzo e altre amenità di questo genere; ma non è finita perché, siamo venuti a conoscenza della morte della cagnolina 13enne della Ferragni che, visto l'affetto che nutriva per questa bestiola, si può capire il dispiacere, ma quello che mi ha più colpito sono stati i messaggi di partecipazione al dolore con annesse condoglianze di centinaia di persone comprese quelle di noti personaggi. Non vado oltre... Giampaolo Corsini