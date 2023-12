Sono uno che non ama le armi e le divise e militari non mi sono mai piaciuti, ma il generale Roberto Vannacci, autore del libro Il mondo al contrario, mi è simpatico. La sua calma, il suo sorriso, il suo tono pacato, la sua notorietà per aver scritto in un libro quel che pensava invece che star zitto e reprimersi come tutti coloro che lo denigrano ne fanno una figura positiva.

Paolo Mario Buttiglieri