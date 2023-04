Il giardino dedicato a Don Franzoni

Don Emilio Franzoni, bolognese, medaglia d'oro al valore militare, parroco al seguito dei soldati italiani in Russia, durante la ritirata lui rimase fino all'ultimo per assistere i militari feriti. Alla sua morte e in suo ricordo è stata allestita una dedica a Bologna in un giardinetto fra via della Scala e via Saffi. Ora questo giardinetto è sporco e pieno di rifiuti. Sarebbe opportuno per rispetto a Don Franzoni e ai soldati italiani pulire questo angolo della città. Luciana Mattei