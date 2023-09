Il Jobs Act è stato introdotto negli Usa fin dal 2012 come intervento legislativo a favore delle piccole imprese. Non mi sembra una sciagura come lo ha definito un improvvisato pseudo politico che nella sua lungimiranza, al contrario, ha determinato un debito di 110/120 miliardi che purtroppo dovranno pagare i soliti italiani. Questi personaggi, pieni di prosopopea, non sarebbe bene che facessero altro?

Giampaolo Corsini