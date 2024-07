Il lato controverso della Resistenza

Sono stato per venti anni collega di partito nella Democrazia Cristiana con Ermanno Gorrieri, partigiano e poi ministro della Repubblica, militando in correnti diverse ma con grande ammirazione per la sua storia, la sua lucidità ed autonomia di pensiero e la sua lealtà ed amicizia nei rapporti personali.

Fermo restando che dobbiamo ad uomini come lui la nostra libertà, nata dalla Resistenza al nazifascismo, rimango sorpreso di come una sua osservazione, lucida e sincera come sempre, su ombre presenti nella luce della Resistenza nell’Appennino modenese sulla Repubblica di Montefiorino, abbiano creato reazioni scomposte e addirittura le dimissioni di Emilio Sabbatini dalla Fondazione a lui intitolata. Chiunque abbia frequentato la nostra montagna sa benissimo che quelle popolazioni, che durante la guerra hanno dato un doloroso tributo di sangue, condannavano decisamente sia la barbarie nazifascista sia quella parte della Resistenza che non si faceva carico della sofferenza della gente comune, con atteggiamenti e scelte il cui prezzo veniva pagato da vittime innocenti.

La frase di Gorrieri, testualmente ricordata (critiche all’atteggiamento dei partigiani rossi ndr), è poi contenuta in una pubblicazione del Comune di Montefiorino, insignito di Medaglia d' Oro della Resistenza, che non mi risulta sia amministrato da una giunta revisionista o comunque simpatizzante con il fascismo. A ottanta anni da quei fatti bene ha fatto pertanto la Fondazione ad evitare strumentalizzazioni ribadendo pacatamente che la ricerca storica non deve essere condizionata da pregiudizi ideologici in base al noto detto marxista che "se la verità non entra nel nostro schema ideologico peggio per la realtà". Ribadendo, e questa è storia, che mentre uomini come Gorrieri hanno combattuto per regalarci libertà e democrazia, una parte della Resistenza aveva come obiettivo quella di instaurare in Italia un altra dittatura, sia pure di segno diverso, con omicidi mirati di religiosi ed avversari politici che sono purtroppo continuati nella nostra provincia e nella nostra regione ben oltre il 25 aprile del 1945.

Carlo Giovanardi (già ministro e parlamentare)