Il nome partigiano va abolito

Da vecchio mazziniano già segretario dell'Associazione Mazziniana Italiana, introdotto alla politica da vecchi combattenti mazziniani della Resistenza, leggo con sconcerto che il sindaco Pd di Bologna, Matteo Lepore, intende cambiare diversi toponimi cittadini che ricordano i patrioti combattenti per la Libertà, portandoli come altri toponimi al solo nome di partigiani. Non so se il sindaco sia accecato dall'ignoranza o dall'ideologia. Al contrario, è proprio il nome "partigiano" che deve essere abolito in quanto falso, mai esistito durante la Resistenza, inventato dal Pci dopo la guerra, dopo che con un colpo di mano si impadronì dell'Anpi cambiandole il nome. Infatti l'Anpi fu fondata a Roma il 6 giugno 1944 da ufficiali delle Forze Armate sbandate ma rimaste Reparto, che dopo l'8 settembre '43 avevano obbedito all'ordine di Badoglio: "La guerra continua contro l'invasore germanico". In contrapposizione ai fascisti, considerati traditori della patria essendosi schierati a fianco dell'invasore germanico, questi combattenti sul fronte opposto si definirono proprio patrioti e dopo alcuni mesi di azioni spontanee si dettero una organizzazione fondando l'Anpi, che significava Associazione nazionale patrioti Italiani, nome che è rimasto tale ufficialmente fino al settembre del 1945. Infatti la Gazzetta Ufficiale n° 53 del 2/5/45 lo riportava ancora nel suo titolo: "Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata", e la G.U. n° 93 del 4/8/45 ancora scriveva: "Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie". Nel frattempo il Pci, entrato nell'Anpi, se ne impadronì con un colpo di mano a Roma e incominciò a costruire la falsa narrazione per cui la Resistenza sarebbe stata sostanzialmente una "cosa comunista", con un contributo marginale di altre forze. Per rimarcare la cosa, cambiò il nome all'Anpi trasformando la “P” di patrioti in “P” di partigiani, nome mai esistito fino ad allora e che prese dai Partisan titini, essendosi i comunisti schierati a fianco dell'invasore iugoslavo e quindi di fatto anch'essi traditori della patria. Così, nella Gazzetta Ufficiale n° 109 dell'11/9/45, in pieno imperversare delle bande comuniste, compare per la prima volta in Italia il nome Partigiano nel titolo: "Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa". Dopo 78 anni, contrariamente all'intento di Lepore, è arrivato il momento di ristabilire la verità storica, abolire il termine partigiano che non compare in nessuna tessera o documento dell'epoca e reintrodurre solo il temine corretto di patriota combattente per la libertà.

Pasquale Graziano