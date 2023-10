Nel periodo Covid un primario per buonsenso ha lavorato molto di più anche perché mancavano e mancano medici. E' stata elevata una multa, a suo carico, di 27.000 euro per eccesso di lavoro. Una contravvenzione a chi ha dimostrato serietà e abnegazione è idiozia pura, come lo è definire i medici eroi della pandemia per poi trattarli così. È ora che chi di dovere se ne renda conto. Marco Reina