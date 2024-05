Il partigiano ribelle che amava la scrittura

Poco più di otto anni fa moriva Nemesio Crotti, studente e partigiano della 26^Brigata Garibaldi , con i nomi di battaglia "Iside" e "Victor", fu poi Segretario del Fronte della Gioventù Comunista a Cà di Cairoli e in seguito Segretario della Figc a Scandiano di Reggio Emilia. Fu anche scrittore, storico della Resistenza, pittore e scultore straordinario, dal tratto inconfondibile, premiato nel 1983 col Leone di San Marco alla Biennale di Venezia. Nemesio era un grande amico, figura di immenso spessore umano e morale, che abbiamo ricordato lo scorso ottobre con la famiglia Paderni, festeggiando il compleanno del suo amico Amleto Paderni, partigiano come Nemesio. I quadri di Nemesio, così come i suoi libri, custodiscono per sempre la memoria della sua storia di partigiano, imprenditore, pittore, scrittore. Nemesio non ha mai saputo stare fermo, dopo un libro scritto alla soglia dei novant'anni, sentiva di non essere definitivo e per la testa gli girava il pensiero di una nuova fatica, ispirata ai sacrifici dei lavoratori della sua Ventoso e di Cà de Caroli, ma era ormai forse troppo stanco. Otto anni dopo è tanta la tristezza e grande la struggente nostalgia, ma la certezza ancor più grande è che Nemesio Crotti il ribelle rimarrà per sempre un combattente per la libertà, un partigiano, un comunista, come lo è stato fino all'ultimo giorno. Sempre con te Ribelle.

Alessandro Fontanesi