Non voglio fare assolutamente polemiche di destra o sinistra in merito alle nomine Rai, poiché attualmente i problemi più urgenti sono altri. L'attuale motto della sinistra “La Rai è di tutti” è sacrosanto. Quello che mi domando: “E’ valido solamente da adesso in avanti? E prima? Credo che gli italiani non abbiano bisogno di queste sterili e fantasiose polemiche e che se ne faranno tranquillamente una ragione.

Giampaolo Corsini