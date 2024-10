Il poliziotto si difende, spara e si trova indagato

Alla stazione ferroviaria di Verona, un ventiseienne del Mali, dopo aver distrutto attività commerciali, auto parcheggiate e aggredito dei vigili urbani, si è scagliato contro alcuni agenti della Polfer. Uno di loro ha risposto all’aggressore armato di coltello esplodendo tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali l’ha colpito al petto. Il ragazzo è morto poco dopo. Il poliziotto che sicuramente stava e sta’ vivendo momenti di angoscia, si attendeva solidarietà e conforto da parte della società civile e delle istituzioni. Invece, come se non bastasse il rimorso che rimarrà marchiato sulla sua coscienza per tutta la vita, gli è arrivata una notifica di iscrizione nel registro degli indagati per presunto eccesso di legittima difesa.

Gianni Toffali