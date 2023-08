Il portafoglio ritrovato

Tempo fa ho trovato un portafoglio davanti all'ufficio postale di Tresigallo con tutti i documenti: permesso soggiorno bancomat tessera sanitaria e altre tessere di cui erano con foto ed era di un uomo di colore. Osservando la foto tessera ho girato in auto per tentare di riconoscere il malcapitato e consegnare il portafoglio guardando tutte le persone di colore e fortunatamente l'ho riconosciuto. Fortunatamente l'ho rintracciato dinanzi a un bar. Era disperato e disorientato. L'ho chiamato e fatto avvicinare alla mia auto. Lui non credeva ai suoi occhi si è inginocchiato davanti alla mia auto ringraziandomi. Tutti i frequentatori del bar a loro volta erano a conoscenza dell'episodio e mi hanno ringraziato. Il signore di colore mi voleva dare dei soldi per riconoscenza ma io gli ho detto che ero già soddisfatto di aver compiuto una buona azione.

Antonino Salvo