Leggo che il Tar ha bocciato il ricorso contro Città 30 di Bologna perché il provvedimento non impedirebbe la libertà di circolazione, limitandosi ad impartire "regole tecniche per garantire l'ordinata circolazione e l'incolumità pubblica". Premesso che quando si tentava di osservare i 30 all'ora la circolazione era tutto tranne che ordinata, non resta che prendere atto che per la giustizia amministrativa il buonsenso non è un valore meritevole di tutela.

Mirko Bonora