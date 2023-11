Il rebus della violenza diffusa

A 90 anni non ci può non porsi uno scottante interrogativo sul nostro tempo. Dove ricercare le origini di tanta diffusa violenza? Non solo per i femminicidi, ma anche sulle piazze, in comunità, in famiglia, tra amici e parenti e tra i giovanissimi… Non credo che sia una mia impressione personale, ma una sensazione ormai generalizzata, dovuta non solo ai tanti mass media che un tempo non esistevano, ma certamente anche al diffondersi di apatia in tante persone che genera indifferenza verso i sentimenti umani più profondi, forse in crisi e sul perché dovrebbero interrogarsi in primis gli psichiatri.

Rolando Ferrarese