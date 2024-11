Il rebus delle visite al Pronto soccorso

Mi riferisco alla segnalazione della lettrice che raccontava la sua esperienza. Il tema è: sono tutti giustificati gli accessi al Pronto soccorso o l'utenza vi si rivolge anche quando sarebbe sufficiente il medico di base o la guardia medica? Senza giudicare il singolo caso, un sospetto morbillo deve rivolgersi al Pronto soccorso? Altro tema secondo me gravissimo e mai citato, il triage affidato ad infermieri. Non sarebbe necessario un medico per valutare la gravità del paziente che accede al PS, che ne assegni il codice di urgenza? Mio padre morì su una barella al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna prima di essere visitato da un medico.

Beatrice Sarti