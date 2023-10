In Italia si dovrebbe nascere già tutti avvocati, rilevato che la legge non ne ammette l'ignoranza e a cominciare dalla scuola dell'obbligo nessuno l'insegna. E che per difendersi da una semplice multa occorre trovarsi un avvocato: il quale costa poi della contravvenzione stessa e quindi conviene pagarla subito prima che aumenti. Così in caso di una qualsiasi querela. Che giustizia è questa? Rolando Ferrarese