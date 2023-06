Segnalo la situazione di rifiuti abbandonati nella zona di Via Monza a Modena dopo 3 giorni dalla segnalazione sul Rifiutologo. Nulla è stato fatto, anzi è aumentato il numero di sacchetti. Un pattume solo per tutta una via è segno di errata programmazione, in quanto si riempie giornalmente. Con il caldo di questi giorni il cattivo odore si sente già a distanza.

Luca Malagoli