Il rischio di Eurabia

La storia insegna che i popoli che volevano annettersi altri territori, ne sottomettevano le popolazioni, lo facevano con la forza delle armi. Ora i tempi sono cambiati ma, il fenomeno dell’invasione continua seppure con altre modalità. Si ricorre ad un assalto continuo alle nostre frontiere: per terra e per mare, la determinazione dei migranti è agevolata anche dal fatto che parte della politica italiana sostiene che scappano dalla guerra e dalla fame, per cui dobbiamo accoglierli tutti. Tutti coloro che si mettono in mare, partendo dai loro Paesi per arrivare nel nostro, si espongono ad alto rischio ricorrendo a mezzi per la traversata, molto precari con le Ong pronte al salvataggio mentre altri paesi li respingono. Si è parlato tanto di redistribuzione fra i Paesi d’Europa ma questa è rimasta una vaga promessa. Ciò che invece è sempre in vigore è il trattato di Dublino che sancisce che i profughi sono del Paese di primo approdo. Ai sostenitori dell’accoglienza, piace ricordare che anche noi siamo stati emigranti ed è vero, ma in condizioni molto diverse; i nostri emigranti andavano a lavorare nelle miniere ponendo a rischio la loro vita e salute. Fra un paio di decenni il nostro Paese sarà irriconoscibile ed invivibile, causa inverno demografico ed immigrazione. Si sta realizzando la previsione di Eurabia fatta da Oriana Fallaci?

Pietro Balugani