Il sindaco di una città ha l'onore-onere della tutela della salute della popolazione che amministra. Trovo esecrabile che il primo cittadino di Bologna sostenga la realizzazione di un maxi passante autostradale nel pieno centro abitato. Tale progetto, per la natura stessa della sua concezione, è palesemente nemico del già degradato ecosistema urbano e non certo una meravigliosa opera “green" come viene presentata.

Giovanni Casadio