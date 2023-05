Il trasloco blocca i parcheggi

Segnalo che nella centrale via dei Mille, a Bologna, per il trasloco degli uffici della Regione, il Comune ha bloccato per 2 mesi e mezzo, dall’8 maggio al 31 luglio 2023, 6 posti auto sulle righe blu. Può un trasloco durare 2 mesi e mezzo? Il Comune non considera mai la carenza di posti auto in centro per residenti e utenti e continua ad assegnarli senza criterio, senza parlare di quelli assegnati ai vari dehors, ai vari enti pubblici ma i poveri cittadini dove se le mettono le macchine? Giovanni Gualandi