I cittadini di Bologna si domandano dove è finita la coerenza, una qualità che non alberga più nella in chi guida nostra città. Si decanta tanto la sicurezza sulle strade, ( vedi Citta 30, ridicolo spot politico o autovelox su stradoni a tre corsie in zone senza pericoli), poi di contro assistiamo ogni giorno a casi di violenza incontrollata, spaccio, degrado nel centro cittadino .Chi pensa alla sicurezza? Bologna merita coerenza, non spot politici.

Mauro Benassi