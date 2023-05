Il villaggio dimenticato

Vorrei segnalare una criticità nel territorio del comune di Castel di Casio, a Suviana sull'Appennino bolognese. Li esiste da anni un villaggio ormai dimenticato composto da molti immobili e aree verdi e una chiesetta, tutto di proprietà Enel. Ormai in stato di abbandono e degrado. Pare che Enel se ne voglia liberare ma intanto bisognerebbe mantenere un minimo di decoro urbano e di messa in sicurezza di eventuali immobili a rischio crollo, come lo è la chiesetta.

Monica Nucci