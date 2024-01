Immondizia gettata accanto al cippo del partigiano ucciso

Questo è il rispetto della storia della Resistenza: un sacco di pattume pieno gettato giorni fa davanti al monumento dei 5 partigiani fucilati a Bagno dalla Brigata nera il 20 marzo 1945. Eppure c'è il bidone dell'immondizia semivuoto a fianco. Il cippo dei partigiani fucilati a Bagno lo abbiamo restaurato come comunisti reggiani per ben due volte a nostre spese l'11 settembre 2021 e lo scorso 3 agosto, tutto documentato dai quotidiani locali.Decenni di revisionismo contro i partigiani, contro la Resistenza, contro i comunisti e contro le famiglie dei partigiani, producono tutto questo, la storia migliore di questo disgraziato paese alla stregua di una pattumiera. Che vergogna, i partigiani come mio nonno sono davvero morti per nulla. Ancora una volta, come lo scorso 25 aprile, sempre documentato dalla tv e dai quotidiani locali, rinnovo l'appello a spostare quel monumento nella parte opposta della carreggiata, proprio sulla pista ciclabile, all'ombra di una bella pianta. È indegno che il cippo dei partigiani sia di fatto la fermata dell'autobus a Bagno, in prossimità della farmacia Cartesio, con accanto proprio un bidone dell'immondizia. Ho provveduto a ripulire mettendo il sacco dello sporco nel cestino a fianco.

Alessandro Fontanesi, nipote di un partigiano