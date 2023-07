Sono un bolognese di 62 anni. Domenica scorsa ero in centro alla fermata dell'autobus di via Irnerio e ho assistito alla scena di due nordafricani che molestavano una ragazza, la quale ovviamente tentava di allontanarli. Sono intervenuto in sua difesa. Anni fa la sicurezza dei cittadini era un fiore all'occhiello di Bologna.

Andrea Guiduzzi