In ospedale una storia di amore di salvezza

Lavoro da più di 30 anni come infermiera all'ospedale S. Orsola Malpighi. Voglio raccontare una storia triste ma allo stesso tempo molto bella. Ho lavorato per anni in diversi reparti di cui molti in Pronto soccorso poi sono stata assegnata ad un altro ambulatorio dove eseguo prelievi ematici a pazienti che assumono un anticoagulante. Questo fa sì che ci incontriamo molto spesso ed in effetti con loro ho molta empatia. Premetto che la maggioranza ha molti anni di età. Durante la pandemia ho cercato di aiutare tanti di loro con aiuti concreti ma soprattutto con tutto l’ amore che meritano. E loro ricambiano. Alcuni mesi fa un paziente viene da me, noto che ha gli occhi molto tristi, dopo il prelievo gli prendo la mano e comincio a parlare dicendogli che la vita è bella. E vale sempre la pena di essere vissuta. Lui mi guarda e comincia a sorridere. Gli regalo due cioccolatini che accetta volentieri e ci salutiamo con lo sguardo avendo noi la mascherina. Giorni dopo viene al solito controllo e mi da una busta chiedendomi di aprirla quando sono di nuovo sola. Mi racconta che quel giorno dei cioccolatini , proprio quella mattina aveva deciso di farla finita e che dopo avere parlato con me … aveva cambiato idea. Le sue parole mi hanno commosso ed ho capito che il mio lavoro è soprattutto questo. Mi ha consegnato la lettera pregandomi di inviarla anche alla mia direzione. Questa è una delle tante storie belle, la più bella, che vivo in questo ambulatorio con pazienti molto speciali che io adoro. Rosanna D'Augelli