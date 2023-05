In ricordo di Grigoris Lambrakis

Domenica 14 maggio 2023 in Piazza Lambrakis, al Villaggio Due Madonne, nel quartiere Savena di Bologna, ricorderemo Grigoris Lambrakis nel 60° anniversario della morte. L’atleta, medico e parlamentare democratico fu ucciso nel maggio 1963 da due estremisti di destra. Nel 1971 la piazza del Villaggio Due Madonne fu intitolata a Lambrakis. È l’unica piazza in Italia che porta questo nome. Presenteremo un libretto a lui dedicato e verrà proiettato un filmato sulla sua storia. Ci è sembrato giusto ricordarlo in questa speciale ricorrenza.

Emanuele Grieco (a nome anche del comitato del Villaggio Due Madonne)