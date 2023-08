Incubo traffico in autostrada

Anche quest’anno da giugno a settembre per fare i 150 km che separano Modena dalla Riviera romagnola ci si impiega dalle 2 alle 5 ore a seconda del traffico sperando di non incappare in qualche incidente. Paghi il pedaggio per arrivare prima e più velocemente ? Esco e vado per la statale, altro strazio. Ulteriori colonne, paesi semafori, e autovelox. Strade alternative? Non ci sono. Mi consolo, un torinese mi racconta stravolto di averci messo 12 ore per arrivare. Dal 1960 a oggi le auto si sono centuplicate… progetti tanti ma realizzati pochissimi... La Modena Lucca? Non pervenuta. Nuove autostrade? Boh...

Armando Barbolini