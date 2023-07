Incuria e rifiuti abbandonati

Mi collego all'ultimo divieto del Comune di Modena, sul lasciare davanti alla casa, i sacchi della plastica o della carta, non prima delle 20 di sera, pena multe salate. Questi cestini, pieni di ogni cosa, plastiche, carta e perfino feci dei cani lasciano odori nauseanti. Dovrebbero essere tolti non una volta alla settimana, forse, ma almeno ogni due o tre giorni, ed allora cosa dovremmo dire che per giorni e giorni sono lasciati strapieni? Il cittadino cosa dovrebbe fare? Multare il Comune se ogni due o tre giorni non vengono svuotati? Se fosse possibile diventerei ricco. Scherzi a parte, sarebbe ora che il sindaco si rendesse conto che si sta arrampicando sui vetri con questa raccolta rifiuti. Siamo in balia delle onde e mi sembra di ascoltare la canzonetta che diceva: fin che la barca va lasciala andare.

Wainer Pignatti