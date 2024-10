Intelligence israeliana al top

Gli eventi recenti in Libano stanno mettendo in luce la straordinaria superiorità tecnologica e di intelligence dell’esercito israeliano. L’esplosione dei cercapersone di Hezbollah, che ha ucciso e ferito molti miliziani, rappresenta un colpo devastante per il gruppo. Questo attacco non solo ha dimostrato la capacità di Israele di colpire con precisione, ma ha anche evidenziato la vulnerabilità delle comunicazioni di Hezbollah. È evidente che la superiorità israeliana in termini di tecnologia e intelligence ha superato le tradizionali regole di ingaggio, segnando un punto di svolta nel conflitto.

Raffaele Amendola