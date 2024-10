Italiano, un mister che ispira fiducia

La gara del Bologna contro i nerazzurri di Bergamo è stata un test importante in vista della trasferta a Liverpool finita con la vittoria dei reds ma con Bologna che ha giocato una buona partita. Mister Italiano avrà di sicuro tratto indicazioni positive dall'impegno dei suoi giocatori, mai domi di fronte ad un avversario di livello come l'Atalanta, giocando oltretutto in inferiorità numerica per metà gara. Un risultato che fa ben sperare i numerosi sostenitori dei colori rossoblu.

Tiziano Dalla Riva